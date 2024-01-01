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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hakan Demir ile anlaştı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenörlük görevine Hakan Demir'i getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:18 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:40
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hakan Demir ile anlaştı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenörlük görevine Hakan Demir'i getirdi.

        Başantrenör Ahmet Kandemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Manisa ekibi, takımı geçen sezon da çalıştıran Hakan Demir ile anlaşma sağladığını açıkladı.

        Geçen sezonu Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tamamladıktan sonra İran Milli Takımı'nın başına getirilen Demir, İran ile Dünya Şampiyonası ve Asya Oyunları'na katılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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