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        Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 21:17 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:32
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        Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, U.D'nin (40) idaresindeki 06 BPF 148 plakalı hafif ticari araç, Manisa-Turgutlu kara yolu Çobanisa Mahallesi'nde Halil Boz'un (16) kullandığı 45 AJJ 916 plakalı motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hafif ticari aracın sürücüsü U.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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