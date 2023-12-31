Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, U.D'nin (40) idaresindeki 06 BPF 148 plakalı hafif ticari araç, Manisa-Turgutlu kara yolu Çobanisa Mahallesi'nde Halil Boz'un (16) kullandığı 45 AJJ 916 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Hafif ticari aracın sürücüsü U.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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