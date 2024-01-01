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        Somaspor'un kapıları tekliflere kapalı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışı veren Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, devre arasında oyuncuları için gelen tekliflere sıcak bakmadıklarını söyledi. Son yıllarda vitrine çıkardığı genç oyuncuları üst liglere uğurlayan Siyah-beyazlılarda Basatemür, futbolcularına birçok talip olduğunu ancak kendilerinin sezon sonunda gitmelerini istediklerini dile getirdi. Sezon başında amatörden keşfettiği Emrecan Bulut'u Beşiktaş'a satan, daha önce Yasin Abdioğlu, Yılmaz Ceylan gibi oyuncuların satışından bonservis geliri elde eden Somaspor'da Burhanettin Basatemür, devre arasında birçok teklif aldıklarını belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 13:45 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:50
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        Somaspor'un kapıları tekliflere kapalı
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışı veren Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, devre arasında oyuncuları için gelen tekliflere sıcak bakmadıklarını söyledi. Son yıllarda vitrine çıkardığı genç oyuncuları üst liglere uğurlayan Siyah-beyazlılarda Basatemür, futbolcularına birçok talip olduğunu ancak kendilerinin sezon sonunda gitmelerini istediklerini dile getirdi. Sezon başında amatörden keşfettiği Emrecan Bulut'u Beşiktaş'a satan, daha önce Yasin Abdioğlu, Yılmaz Ceylan gibi oyuncuların satışından bonservis geliri elde eden Somaspor'da Burhanettin Basatemür, devre arasında birçok teklif aldıklarını belirtti.

        Yıllardır Somaspor'u çoğunlukla amatörden yaptığı genç takviyelerle profesyonel liglerde çalıştırıp 3'üncü Lig'de şampiyonluk da yaşatan tecrübeli teknik adam, "Genç oyuncular bulup oynatmak ve onları Türk futboluna kazandırmak önceliğimiz. Bu Türkiye'de çok çok az takımın cesaret edeceği birşey ve biz Somaspor olarak bunu başardık. Bu sezon başında da bütçelerimiz belliydi ve buna göre planlama yapmamız gerekiyordu. Takımımızı borçlandırmadan sürdürülebilir bir hale getirmek öncelikli hedefimizdi. Yine genç bir kadroyla maratona başlayıp yarışa ortak olduk. Birçok oyuncumuza teklifler var ancak devre arası vermek istemiyoruz. Gelişimlerini tamamlayıp sezon sonu gitmeleri daha hayırlı olur. Ara transfer de yapmayacağız" dedi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - Şevket YILMAZ / SOMA,

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