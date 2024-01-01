Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa BŞB'de Hakan Demir imzayı attı

        Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattında bulunan, FIBA Europe Cup'ta da yoluna ikinci turda devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yolların ayrıldığı Ahmet Kandemir'in yerine antrenörlük görevine Hakan Demir getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:01 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa BŞB'de Hakan Demir imzayı attı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattında bulunan, FIBA Europe Cup'ta da yoluna ikinci turda devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yolların ayrıldığı Ahmet Kandemir'in yerine antrenörlük görevine Hakan Demir getirildi.

        Sezon başında kulüpten ayrılıp görevi Kandemir'e devreden Demir, halefinin yerine geri döndü. Hakan Demir, geçen sezon düşme hattında son sırada devraldığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ligdeki ilk yılında kümede tutmayı başarıp ilk kez Avrupa arenasına taşımıştı. 55 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı yaz döneminde İran Milli Takımı'yla anlaşmıştı. Manisa BŞB, Demir'in kulübe dönmesini, "Ailemize yeniden hoş geldin, Sinyor Hakan Demir" mesajıyla paylaştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        ABD Akdeniz'den gemilerini çekiyor mu?
        ABD Akdeniz'den gemilerini çekiyor mu?
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        Nakil kalbe 25 yıl sonra baypas
        Nakil kalbe 25 yıl sonra baypas
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        MİT, DEAŞ sorumlusunu Halep'te yakaladı!
        MİT, DEAŞ sorumlusunu Halep'te yakaladı!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi

        Benzer Haberler

        Manisa'da devrilen elektrikli soba yangına yol açtı
        Manisa'da devrilen elektrikli soba yangına yol açtı
        Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü öld...
        Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü öld...
        Manisa BŞB'ye Demir geliyor
        Manisa BŞB'ye Demir geliyor
        Salihli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Salihli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Manisa'da 85 litre sahte içki ele geçirildi
        Manisa'da 85 litre sahte içki ele geçirildi
        Manisa, 4 yıl sonra mesir macunu festivaline hazırlanıyor
        Manisa, 4 yıl sonra mesir macunu festivaline hazırlanıyor