Salihli'de vatandaşlara trafik eğitimi verildi

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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