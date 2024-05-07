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        Salihli'de vatandaşlara trafik eğitimi verildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 08:48 Güncelleme: 07.05.2024 - 08:48
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        Salihli'de vatandaşlara trafik eğitimi verildi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte öğrencilere kırmızı düdük ile bilgilendirici trafik dergileri dağıtıldı.

        Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, trafikte kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi aldı. Etkinlikte, emniyet kemerinin önemini anlatan simülasyon aracı test edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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