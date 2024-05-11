Sarıgöl'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan otomobilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan otomobilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Dindarlı mevkisinde M.A'nın kullandığı otomobil, yolun sisli ve kaygan olmasının da etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü M.A. ile eşi A.A. ve çocukları A.T.A. yaralandı.
Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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