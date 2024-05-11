Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Sarıgöl'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan otomobilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıgöl'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan otomobilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Dindarlı mevkisinde M.A'nın kullandığı otomobil, yolun sisli ve kaygan olmasının da etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.

        Sürücü M.A. ile eşi A.A. ve çocukları A.T.A. yaralandı.

        Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Alaşehir'deki tiyatro şenliğinde öğrenciler sahne aldı
        Alaşehir'deki tiyatro şenliğinde öğrenciler sahne aldı
        Manisa'da arama kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da arama kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı
        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
        Manisa'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Manisa'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Manisa'daki Çamönü Barajı'ndan tarım arazilerine su verilmeye başlanacak
        Manisa'daki Çamönü Barajı'ndan tarım arazilerine su verilmeye başlanacak
        Manisa'da eğitim sendikaları, İstanbul'da okul müdürünün öldürülmesini prot...
        Manisa'da eğitim sendikaları, İstanbul'da okul müdürünün öldürülmesini prot...