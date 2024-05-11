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        Milli Mücadele kahramanı İbrahim Ethem Akıncı vefatının 74. yılında anılıyor

        Kurtuluş Savaşı'nda Manisa, Kütahya ve Balıkesir hattında düşmana karşı mücadele veren Demirci Akıncıları'na komutanlık yapan dönemin Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı, vefatının 74'üncü yıl dönümünde anılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:27 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:27
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        Milli Mücadele kahramanı İbrahim Ethem Akıncı vefatının 74. yılında anılıyor
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        Kurtuluş Savaşı'nda Manisa, Kütahya ve Balıkesir hattında düşmana karşı mücadele veren Demirci Akıncıları'na komutanlık yapan dönemin Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı, vefatının 74'üncü yıl dönümünde anılıyor.

        Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın görev yaptığı tarihi hükümet konağı ile Demirci Kaymakamlığı girişindeki "Demirci Akıncıları Kahramanlık Köşesi", vefatının yıl dönümünde ilçedeki öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

        Demirci Akıncıları Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın yanı sıra Parti Pehlivan, Gördesli Makbule ve Usturumcalı Halil Efe heykellerinin bulunduğu kahramanlık köşesinde Milli Mücadele döneminde Demirci Akıncıları müfrezesinin rolüne ilişkin bilgilendirme yapıyor.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da İbrahim Ethem Akıncı'nın vefatının 74. yılına ilişkin yaptığı açıklamada genç kuşaklara Milli Mücadele ruhunu kazandırmanın önemine dikkat çekti.

        Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ile Demirci Akıncılarının zaferin kazanılmasında oynadığı rolün kuşaktan kuşağa aktarılması gerektiğini dile getiren Kara, "Bizler Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın verdiği mücadelenin gelecek nesillere aktarılması noktasında akademisyen, tarihçi ve yazarlarla çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bize şanlı bir tarih bırakan Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı’yı ve Demirci Akıncıları'nı rahmetle anıyorum." dedi.

        Demirci Kaymakamı Adem Kaya, yayımladığı mesajla Milli Mücadele Kahramanı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'yı rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

        - İbrahim Ethem Akıncı kimdir

        Kaymakam İbrahim Ethem Bey, Osmanlı Devleti'nin iskan politikasıyla Rumeli'ye yerleştirilmiş asker ve çiftçi kökenli "Tüfenkçizade" lakabıyla anılan bir ailenin çocuğu olarak 1889 yılında Selanik'te dünyaya geldi.

        Balkan Savaşlarından sonra ailesiyle Anadolu'ya göç eden İbrahim Ethem bey, Balıkesir'e yerleşti. Burada Bucak Müdürlüğü, öğretmenlik ve 1918-1920 yılları arasında serbest avukatlık yapan İbrahim Ethem bey, 20 Kasım 1920 tarihinde Demirci Kaymakamlığına atandı.

        Demirci'de görev yaptığı 2 yıl boyunca bölgedeki düşman askerine karşı büyük bir mücadele örneği gösteren İbrahim Ethem Akıncı, kurduğu Demirci Akıncıları müfrezesiyle Yunan güçlerini Demirci, Gördes ve Sındırgı bölgelerinde bozguna uğrattı.

        Zaferin kazanılmasının ardından Demirci Kaymakamlığı görevine dönen, daha sonra Ayvalık Kaymakamlığına atanan İbrahim Ethem, Demirci halkının ısrarı üzerine 1922'de yeniden bu ilçeye kaymakam olarak atandı.

        TBMM tarafından 23 Nisan 1924 tarihinde kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilen İbrahim Ethem Bey'in madalya beratı, 16 Aralık 1924 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalandı.

        İbrahim Ethem Bey, Kula ilçesinde kaymakamlık görevinin ardından Yozgat, Siirt, Ağrı, Samsun, Balıkesir, Malatya ve Muğla illerinde vali olarak görev yaptı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tavsiyesiyle "Akıncı" soyadını alan İbrahim Ethem Bey, 25 Temmuz 1949 yılında emekli olduktan sonra 1950 seçimlerinde Balıkesir'den bağımsız milletvekili adayı oldu.

        Seçimlere 3 gün kala 11 Mayıs 1950'de kalp krizi sonucu vefat eden Akıncı'nın naaşı, Sındırgı Mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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