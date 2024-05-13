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        Soma'daki maden şehitleri, facianın 10. yılında anıldı

        Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:11 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:11
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        Soma'daki maden şehitleri, facianın 10. yılında anıldı
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        Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi için anma programı düzenlendi.

        "Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası" olarak kayıtlara geçen facianın yıl dönümünde şehit madenciler için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, İlçe Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Kızılay tarafından Soma Madenci Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

        Şehitliğe gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve protokol üyeleri, madenci yakınlarıyla görüştü, başsağlığı diledi, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Daha sonra maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        - 9 yaşındaki Ravza'nın babasına mesajı, ziyaretçileri duygulandırdı

        Maden faciasından sonra dünyaya gelen ve şehit madenci babası Kamil Çal'ı hiç görmeyen 9 yaşındaki Ravza Çal, pastel boyalarla babasının kabrine kırmızı, mor ve mavi renklerde kalpler çizdi.

        Babasının mezarına, "Adı Kamil, Soyadı: Çal, Doğduğu Gün: 1981" yazan küçük Ravza'nın babasına "Canım babam, bizi neden bıraktın" notu, kabri ziyaret edenleri duygulandı.

        - Soma maden faciası

        Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği, yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galeriler dumanla dolmuş, 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılmış, 301 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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