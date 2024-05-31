Manisa'da konserin ardından çıkan kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Kavgaya karıştığı belirlenen 8 zanlı ile Şahabettin D'yi vurduğu suçlamasıyla polis memuru Ö.G. gözaltına alınmış Manisa Valiliği yaptığı açıklamada polisin kesici aletle saldırıyı bertaraf etmek üzere ateşli silah kullanarak olaya müdahale ettiği belirtilmişti.

29 Mayıs akşamı Çağlak Festivali kapsamında Gölet Alanı'nda düzenlenen konserin ardından, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan kavgada Yücel A. ve A.D. bıçakla, Şahabettin D. ise tabancayla yaralanmış, Yücel A. ve Şahabettin D, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 29 Mayıs'ta düzenlenen konserin ardından 2 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınanlardan ikisi tutuklandı, polis memurunun da bulunduğu 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı.

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