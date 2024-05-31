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        Manisa'da konserin ardından çıkan kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde 29 Mayıs'ta düzenlenen konserin ardından 2 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınanlardan ikisi tutuklandı, polis memurunun da bulunduğu 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:37 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:37
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        Manisa'da konserin ardından çıkan kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde 29 Mayıs'ta düzenlenen konserin ardından 2 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınanlardan ikisi tutuklandı, polis memurunun da bulunduğu 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı.

        Kavgaya karıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 3'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        Mahkemeye çıkarılan 5 zanlıdan 2'si tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kavgada tarafları ayırmaya çalışırken Şahabettin D'yi tabancasıyla vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan polis memuru Ö.G. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ö.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        29 Mayıs akşamı Çağlak Festivali kapsamında Gölet Alanı'nda düzenlenen konserin ardından, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan kavgada Yücel A. ve A.D. bıçakla, Şahabettin D. ise tabancayla yaralanmış, Yücel A. ve Şahabettin D, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

        Kavgaya karıştığı belirlenen 8 zanlı ile Şahabettin D'yi vurduğu suçlamasıyla polis memuru Ö.G. gözaltına alınmış Manisa Valiliği yaptığı açıklamada polisin kesici aletle saldırıyı bertaraf etmek üzere ateşli silah kullanarak olaya müdahale ettiği belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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