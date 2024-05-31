Demirci'de 4-6 yaş Kur'an Kursu yıl sonu programı düzenlendi

Programa Kaymakam Adem Kaya ve eşi Halide Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya, kurum müdürleri ve aileler katıldı.

Kursiyerlerden Mustafa Kerem Uslu ve Sümeyra Nil Demir'in Kur'an-ı Kerim okumasının ardından drama ve semazen gösterileri sergilendi.

Etkinlikte konuşan İlçe Müftü Vekili Ömer Faruk Ekici, dini eğitimin yanında çocuklara akıl zeka oyunları ve farklı etkinliklerle de destek olduklarını, 12 öğretmenle yaklaşık 100 öğrenciye hizmet verdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.