Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Şehit ormancı Şahin Dönertaş, memleketi Manisa'da toprağa verildi

        İzmir'deki orman yangınında şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, memleketi Manisa'da son yoluculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:19 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit ormancı Şahin Dönertaş, memleketi Manisa'da toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'deki orman yangınında şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, memleketi Manisa'da son yoluculuğuna uğurlandı.

        Bergama'da Çobanlar mevkisinde çıkan yangına müdahale sırasında dün orman işletme müdürlüğüne ait pikabın devrilmesi sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Dönertaş'ın cenazesi, helallik alınması için Bergama Orman İşletme Müdürlüğü önüne getirildi.

        Ailesi ve mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü törenin ardından Türk bayrağına sarılı naaş, şehidin memleketi Demirci ilçesindeki Durhasan Mahallesi'ne getirildi.

        Mahalle camisinde Cuma vakti kılınan cenaze namazına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Valisi Enver Ünlü, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da katıldı.

        Burada bir konuşma yapan Bakan Yumaklı, vatan ve milletin bekası, geleceğinin daha iyi olması için savaşan ama adı bilinmeyen birçok kahramanın bulunduğunu, Dönertaş'ın da bu kahramanlardan biri olduğunu söyledi.

        Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Yeşil vatan için hayatını, yani en kıymetli varlığını fedai can eyledi. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Her zaman olduğu gibi devletimiz, bütün şehitlerimizin yanında olduğu gibi, ailelerinin yanında olduğu gibi bu kardeşimizin de ailesinin yanında olacak, onları bağrına basacak. Orman teşkilatı hakeza öyle yapacak. Ben bu vatan için, bu millet için devlet için fedayı can etmiş bütün şehitlerimize rahmet diliyorum."

        Dönertaş'ın cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

        - Olay

        Bergama'da dün orman yangınına müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu yaralanan Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen Dönertaş kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Dalga yüksekliği 2 metreyi bulacak! 1 kentte denize girmeyin uyarısı!
        Dalga yüksekliği 2 metreyi bulacak! 1 kentte denize girmeyin uyarısı!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Eşini boynundan ve ayaklarından bağladı! Feci olay!
        Eşini boynundan ve ayaklarından bağladı! Feci olay!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        "O benim salağım"
        "O benim salağım"
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        25 ayda 8 skandal!
        25 ayda 8 skandal!
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!

        Benzer Haberler

        Manisa FK'da Aktan'dan veda
        Manisa FK'da Aktan'dan veda
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da 448 sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Manisa'da 448 sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Manisa'da orman yangını
        Manisa'da orman yangını
        Manisa Turgutlu'da ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        Manisa Turgutlu'da ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        Turgutlu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Turgutlu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı