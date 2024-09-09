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        Manisa'da eğitim öğretim dönemi başladı

        Manisa'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:38 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:38
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        Manisa'da eğitim öğretim dönemi başladı
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        Manisa'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi, halk oyunları gösterileri yapıldı.

        Vali Enver Ünlü, törende, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "Çocuklarımıza en iyi şartlarda eğitim imkanı sunmak için ilimizde yeni okullar açıyor, okullarımıza tasarım-beceri atölyeleri ve kütüphaneler kuruyor, okullarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de il genelinde 19 bin 716 öğretmen ile 279 bin 760 öğrencinin yeniden buluştuğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından Vali Ünlü ve protokol üyeleri ilk ders zilini çaldı.

        Törene, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve protokol üyeleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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