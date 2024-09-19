Manisa'da kamyona çarpan motosikletteki sürücü öldü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kamyona çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kamyona çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.
Ömer Duran'ın (36) kullandığı 45 ADL 790 plakalı motosiklet, Manisa-İzmir çevre yolunda aynı yönde ilerleyen Mehmet İ'nin kullandığı 63 ZT 313 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Duran'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.