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        Manisa'da kamyona çarpan motosikletteki sürücü öldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kamyona çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:33 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:56
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        Manisa'da kamyona çarpan motosikletteki sürücü öldü
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kamyona çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Ömer Duran'ın (36) kullandığı 45 ADL 790 plakalı motosiklet, Manisa-İzmir çevre yolunda aynı yönde ilerleyen Mehmet İ'nin kullandığı 63 ZT 313 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Duran'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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