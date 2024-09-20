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        Demirci'de TOKİ'nin sosyal konut projesi inşaatı başladı

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi yapılan Demirci 2. Etap 142 adet sosyal konut projesinin inşaatına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:41 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:41
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        Demirci'de TOKİ'nin sosyal konut projesi inşaatı başladı
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        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi yapılan Demirci 2. Etap 142 adet sosyal konut projesinin inşaatına başlandı.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yüklenici firma tarafından temel kazılarına başlanan proje sahasını ziyaret etti.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Kara hasretle bekledikleri projenin başladığını belirterek, "Yüklenici firma 1 yıl içerisinde konutları tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyor. TOKİ ile ilçemize 3. etabın yapılması için görüşmeler yapıyoruz. Kızılçağla mevkiine 350 konutluk yeni bir TOKİ projesini yakında başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

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