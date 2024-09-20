Demirci'de TOKİ'nin sosyal konut projesi inşaatı başladı

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kara hasretle bekledikleri projenin başladığını belirterek, "Yüklenici firma 1 yıl içerisinde konutları tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyor. TOKİ ile ilçemize 3. etabın yapılması için görüşmeler yapıyoruz. Kızılçağla mevkiine 350 konutluk yeni bir TOKİ projesini yakında başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yüklenici firma tarafından temel kazılarına başlanan proje sahasını ziyaret etti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi yapılan Demirci 2. Etap 142 adet sosyal konut projesinin inşaatına başlandı.

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