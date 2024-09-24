Manisa'da birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanık hakim karşısında

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanığın yargılanmasına başlandı.

Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten yaralama" ve "alenen hakaret" suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık Y.A. (37), tutuklu bulunduğu Eskişehir'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmaya müşteki S.N.A. (19) ile avukatı katıldı.

Sanık Y.A. duruşmadaki ifadesinde S.N.A. ile internet üzerinden tanıştıklarını, yaklaşık 5 yıl dini nikahla birlikte yaşadıklarını söyledi.

Olay günü mahallelerine gitmek üzere ağabeyinin otomobiline bindiklerini, S.N.A'nın araçta hakaret ettiğini savunan Y.A, daha sonra çocuğunu da yanına alıp araçtan inerek uzaklaştığını öne sürdü.

Bunun üzerine S.N.A'nın peşinden gittiğini anlatan Y.A, "Herkesin içinde ben bir şey yapmadığım halde bana küfürler etti, ben de alkolün etkisiyle kendisini darbettim. Daha sonra elime geçen bir sopayla vurmaya devam ettim, pişmanım. Alkollüydüm, o nedenle bu olay gerçekleşti." dedi.

Y.A. müştekinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kendisinin de uyuşturucu kullanmaya başladığını, çocuklarını uyuşturucu kullanılan yerlere götürdüğünü, gururuna yediremediği için daha önceki ifadelerinde bunları söylemediğini kaydetti.