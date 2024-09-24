Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanık hakim karşısında

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:36 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanık hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanığın yargılanmasına başlandı.

        Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten yaralama" ve "alenen hakaret" suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık Y.A. (37), tutuklu bulunduğu Eskişehir'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmaya müşteki S.N.A. (19) ile avukatı katıldı.

        Sanık Y.A. duruşmadaki ifadesinde S.N.A. ile internet üzerinden tanıştıklarını, yaklaşık 5 yıl dini nikahla birlikte yaşadıklarını söyledi.

        Olay günü mahallelerine gitmek üzere ağabeyinin otomobiline bindiklerini, S.N.A'nın araçta hakaret ettiğini savunan Y.A, daha sonra çocuğunu da yanına alıp araçtan inerek uzaklaştığını öne sürdü.

        Bunun üzerine S.N.A'nın peşinden gittiğini anlatan Y.A, "Herkesin içinde ben bir şey yapmadığım halde bana küfürler etti, ben de alkolün etkisiyle kendisini darbettim. Daha sonra elime geçen bir sopayla vurmaya devam ettim, pişmanım. Alkollüydüm, o nedenle bu olay gerçekleşti." dedi.

        Y.A. müştekinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kendisinin de uyuşturucu kullanmaya başladığını, çocuklarını uyuşturucu kullanılan yerlere götürdüğünü, gururuna yediremediği için daha önceki ifadelerinde bunları söylemediğini kaydetti.

        Müşteki S.N.A. da sanık ile aralarında dini nikah olmadığını, ancak yaklaşık 5 yıldır birlikte yaşadıklarını, sanığın kendisini daha önce de darbettiğini, olay günü hakaret ya da küfür etmediğini, olay zamanı yaklaşık 1,5 aylık hamile olduğunu söyledi.

        Mahkeme başkanı, hastane raporlarına göre, S.N.A'nın hamileliğinin "boş gebelik" olarak tabir edildiğini, bu nedenle gebeliğin sonlandırıldığını ifade etti.

        Beyanına devam eden S.N.A, sanık Y.A'nın kendisini sırtına vurarak yere düşürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Darbederken vücudumu hissetmemeye başladım, başıma vurmaya başladı. Hissizleşmeye başladım. Etrafta kimse müdahale etmedi. Ne söylediğimi hatırlamıyorum. Sopa ile vurduğunda çocuk yakındı. O yaşlı amca gelene kadar dövdü."

        Tanık E.T. ise olay günü S.N.A'nın bağırarak çay ocağına doğru yürüdüğünü, S.N.A'nın sanığa küfür ettiğini duyduğunu anlattı. Bunun üzerine Y.A'nın S.N.A'yı darbetmeye başladığını belirten E.T, "Müdahale etmeye çalıştık ama elimizden fazlası gelmedi, polisi aradım." dedi.

        Mahkeme heyeti, beyanların ardından sanığın tutukluluk halinin devamına, iki tanığın daha beyanının alınmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

        Akhisar'da 16 Ağustos'ta Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde S.N.A'nın, sanık tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darbedildiği ihbarı sonrası başlatılan soruşturmada polis ekiplerince yakalanan Y.A. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike: Yerleşim alanları doğrudan etkilenecek
        Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike: Yerleşim alanları doğrudan etkilenecek
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Manisa'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını boğarak öldürdü
        Manisa'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını boğarak öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü, polis merkezine gidip teslim ol...
        Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü, polis merkezine gidip teslim ol...
        Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'dan belediyede işten çıkarmalara ilişkin...
        Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'dan belediyede işten çıkarmalara ilişkin...
        Manisa'daki "Osmancalı Fosil Ormanı" tabiat anıtı ilan edildi
        Manisa'daki "Osmancalı Fosil Ormanı" tabiat anıtı ilan edildi
        Manisa'da kazı sırasında göçük altında kalan işçi öldü
        Manisa'da kazı sırasında göçük altında kalan işçi öldü
        Manisa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Manisa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı