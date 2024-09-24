Manisa'da birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanık hakim karşısında
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanığın yargılanmasına başlandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanığın yargılanmasına başlandı.
Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten yaralama" ve "alenen hakaret" suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık Y.A. (37), tutuklu bulunduğu Eskişehir'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmaya müşteki S.N.A. (19) ile avukatı katıldı.
Sanık Y.A. duruşmadaki ifadesinde S.N.A. ile internet üzerinden tanıştıklarını, yaklaşık 5 yıl dini nikahla birlikte yaşadıklarını söyledi.
Olay günü mahallelerine gitmek üzere ağabeyinin otomobiline bindiklerini, S.N.A'nın araçta hakaret ettiğini savunan Y.A, daha sonra çocuğunu da yanına alıp araçtan inerek uzaklaştığını öne sürdü.
Bunun üzerine S.N.A'nın peşinden gittiğini anlatan Y.A, "Herkesin içinde ben bir şey yapmadığım halde bana küfürler etti, ben de alkolün etkisiyle kendisini darbettim. Daha sonra elime geçen bir sopayla vurmaya devam ettim, pişmanım. Alkollüydüm, o nedenle bu olay gerçekleşti." dedi.
Y.A. müştekinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kendisinin de uyuşturucu kullanmaya başladığını, çocuklarını uyuşturucu kullanılan yerlere götürdüğünü, gururuna yediremediği için daha önceki ifadelerinde bunları söylemediğini kaydetti.
Müşteki S.N.A. da sanık ile aralarında dini nikah olmadığını, ancak yaklaşık 5 yıldır birlikte yaşadıklarını, sanığın kendisini daha önce de darbettiğini, olay günü hakaret ya da küfür etmediğini, olay zamanı yaklaşık 1,5 aylık hamile olduğunu söyledi.
Mahkeme başkanı, hastane raporlarına göre, S.N.A'nın hamileliğinin "boş gebelik" olarak tabir edildiğini, bu nedenle gebeliğin sonlandırıldığını ifade etti.
Beyanına devam eden S.N.A, sanık Y.A'nın kendisini sırtına vurarak yere düşürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Darbederken vücudumu hissetmemeye başladım, başıma vurmaya başladı. Hissizleşmeye başladım. Etrafta kimse müdahale etmedi. Ne söylediğimi hatırlamıyorum. Sopa ile vurduğunda çocuk yakındı. O yaşlı amca gelene kadar dövdü."
Tanık E.T. ise olay günü S.N.A'nın bağırarak çay ocağına doğru yürüdüğünü, S.N.A'nın sanığa küfür ettiğini duyduğunu anlattı. Bunun üzerine Y.A'nın S.N.A'yı darbetmeye başladığını belirten E.T, "Müdahale etmeye çalıştık ama elimizden fazlası gelmedi, polisi aradım." dedi.
Mahkeme heyeti, beyanların ardından sanığın tutukluluk halinin devamına, iki tanığın daha beyanının alınmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.
Akhisar'da 16 Ağustos'ta Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde S.N.A'nın, sanık tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darbedildiği ihbarı sonrası başlatılan soruşturmada polis ekiplerince yakalanan Y.A. tutuklanmıştı.
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