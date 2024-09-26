Manisa Basket'te Ozan Bulkaz, sporcu gelişim koordinatörlüğüne getirildi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'te görevi değiştirilen başantrenör Ozan Bulkaz, sporcu gelişim koordinatörlüğüne getirildi.

Manisa Basket'ten yapılan açıklamada, "Sayın Ozan Bulkaz ile bugün yapılan görüşmeler neticesinde görev değişikliği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Kendisi bugünden itibaren sporcu gelişim koordinatörü olarak Manisa basketboluna hizmet vermeye devam edecektir. Dezenformasyonun önüne geçilebilmesi için resmi kanallar haricindeki haberlere itibar edilmemesini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.