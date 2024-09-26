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        Manisa Basket'te Ozan Bulkaz, sporcu gelişim koordinatörlüğüne getirildi

        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'te görevi değiştirilen başantrenör Ozan Bulkaz, sporcu gelişim koordinatörlüğüne getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 18:23 Güncelleme: 26.09.2024 - 18:23
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        Manisa Basket'te Ozan Bulkaz, sporcu gelişim koordinatörlüğüne getirildi
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        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'te görevi değiştirilen başantrenör Ozan Bulkaz, sporcu gelişim koordinatörlüğüne getirildi.

        Manisa Basket'ten yapılan açıklamada, "Sayın Ozan Bulkaz ile bugün yapılan görüşmeler neticesinde görev değişikliği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Kendisi bugünden itibaren sporcu gelişim koordinatörü olarak Manisa basketboluna hizmet vermeye devam edecektir. Dezenformasyonun önüne geçilebilmesi için resmi kanallar haricindeki haberlere itibar edilmemesini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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