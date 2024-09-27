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        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, göreve başladı

        Manisa Valiliğine atanan Vahdettin Özkan göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:15 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:25
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        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, göreve başladı
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        Manisa Valiliğine atanan Vahdettin Özkan göreve başladı.

        Manisa Valiliği önünde düzenlenen törende, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerince karşılanan Vali Özkan'a çiçek takdim edildi.

        Tören mangasını selamlayan Özkan, vali yardımcıları, kurum müdürleriyle tanıştıktan sonra makama geçti.

        Kendisini karşılayanlara teşekkür eden Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehzadeler şehri güzel Manisa'mıza hizmet etmenin gururu ve heyecanı içindeyiz. İdarenin bütün kamu kurum ve kuruluşları ile inşallah hep beraber Manisa’daki insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak üzere hedefe koşar adım gideceğiz. Temennimiz ve hedefimiz bu. Esas olan vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaktır. Bunun için de idarenin sürekliliği, bütünlüğü içerisinde faaliyetlerimize devam edeceğiz ve bu çerçevede de hükümetimizin stratejik planları doğrultusunda her bakanlığımızın ilimizdeki belirlemiş olduğu planları hep birlikte değerlendireceğiz." dedi.

        Özkan, empati kültürü içinde çalışacaklarına dikkati çekerek, "Tek hedefimiz Manisa’nın kalkınması, yaşam kalitesinin artırılması, insanların daha mutlu ve hizmete erişiminin sağlanması ve kendimizi hizmet alanların yerine koyarak bütün kamu görevlilerinin varlık sebebinin vatandaşa hizmet olduğu anlayışı içinde beraber Manisa’da hizmet etmiş olacağız. Daha önce Manisa’ya gelmedim. Manisa'yı hep beraber hem yaşayarak öğreneceğiz ve hizmet edeceğiz." diye konuştu.

        Vali Özkan daha sonra kendisini karşılamaya gelen protokol üyeleriyle makamında görüştü.

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