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        Manisa Basket'te başantrenörlüğe Ertuğ Tuzcukaya getirildi

        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'te başantrenörlüğe, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Koleji Novotel'i çalıştıran Ertuğ Tuzcukaya getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:44 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:44
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        Manisa Basket'te başantrenörlüğe Ertuğ Tuzcukaya getirildi
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        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'te başantrenörlüğe, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Koleji Novotel'i çalıştıran Ertuğ Tuzcukaya getirildi.

        Manisa Basket'ten yapılan açıklamada, başantrenörlük için Ertuğ Tuzcukaya ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon ligin en genç takımı olmasına rağmen Tuzcukaya yönetimindeki Fenerbahçe Koleji, TBL'de normal sezonu 6. sırada bitirip, play-off oynama başarısı gösterdi. Modern basketbol anlayışı ve oyuncu gelişimine verdiği önemle ön plana çıkan Tuzcukaya’ya yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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