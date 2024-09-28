Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        AK Parti'li Yenişehirlioğlu Manisa'nın Kültür Yolu rotasına alınmasını değerlendirdi

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına Manisa'nın da eklenmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 12:48 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu Manisa'nın Kültür Yolu rotasına alınmasını değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına Manisa'nın da eklenmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

        Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği etkinlikler vasıtasıyla festival ruhunu şehirlerle buluşturduğuna işaret ederek, Türkiye'nin uluslararası marka değerine de katkıda bulunan festivalin, özenle oluşturulan festival rotalarının, tarihi ve kültürel mirasları birer cazibe merkezine dönüştürdüğünü kaydetti.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yerel, ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımıyla düzenlenen konser, tiyatro, sinema, sergi, geleneksel sanatlar, atölye, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan programlarla 7’den 77’ye herkesi kuşattığına dikkati çeken Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

        "Ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikler tüm vatandaşlarımızı kültür ve sanatla buluşturuyor. Manisa’mızın da programa dahil edilerek etkinlik takvimine alınması için bir süredir görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Netice itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı açıklama doğrultusunda çabalarımızın sonucunu almış bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

        Sanatseverleri ve kültür meraklılarını ilham verici bir yolculuğa çıkaracak Kültür Yolu Festivali’miz aynı zamanda şehrimizin geçmişi ile bugünü arasında bir köprü vazifesi görecek. Hem entelektüel hem de milli ve manevi değerlerimizi daha yakından tanıma imkanları sunan bu etkinliğin şehrimizde yapılması için gösterdiğimiz yoğun çabaya kayıtsız kalmayan ve şehrimizi program takvimine dahil eden Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ediyoruz.Tüm hemşehrilerimizi festival programlarına katılarak heyecanımızı paylaşmaya davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Asalarımız Profesör McGonnagal için havada...
        Asalarımız Profesör McGonnagal için havada...
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp!
        Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Kadın, ön kaputa ve cama çarpıp can verdi! Sürücüden şaşırtan savunma!
        Kadın, ön kaputa ve cama çarpıp can verdi! Sürücüden şaşırtan savunma!
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
        Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş

        Benzer Haberler

        Manisa Basket'e Tuzcukaya mesajı
        Manisa Basket'e Tuzcukaya mesajı
        Baraj yapımında keşfedilen 4 bin 500 yıllık fosil ayak izleri, müzede sergi...
        Baraj yapımında keşfedilen 4 bin 500 yıllık fosil ayak izleri, müzede sergi...
        Demirci'de yılın ahisi kahvehaneci Ragıp Sarsılmazer oldu
        Demirci'de yılın ahisi kahvehaneci Ragıp Sarsılmazer oldu
        Manisa'daki 21 milyon yıllık ağaç fosilleri, kazı çalışması sonrası ziyaret...
        Manisa'daki 21 milyon yıllık ağaç fosilleri, kazı çalışması sonrası ziyaret...
        Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya'dan taraftara çağrısı
        Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya'dan taraftara çağrısı
        Somaspor evinde çıkış peşinde
        Somaspor evinde çıkış peşinde