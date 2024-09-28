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        Manisa'da namaz sırasında imama saldıran kişi akıl hastanesine sevk edildi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde namaz sırasında imama tabureyle saldıran kişi akıl hastanesine sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 23:59 Güncelleme: 28.09.2024 - 23:59
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        Manisa'da namaz sırasında imama saldıran kişi akıl hastanesine sevk edildi
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde namaz sırasında imama tabureyle saldıran kişi akıl hastanesine sevk edildi.

        Alaşehir Tokuçzade Camisi imamı N.Y, akşam namazını kıldırdığı sırada arkadan gelen M.K'nin (35) tabureyle saldırısına uğradı.

        Başına darbe alan imam N.Y, kendisini korumaya çalışırken cemaat de M.K'yi engellemeye çalıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince yakalanan M.K'nin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

        Emniyetteki işlemleri sonrası M.K, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

        Olaya tanık olan Mehmet Cesur, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akşam namazı kılıyorduk. Önce öksürdü, sonra ağzından küfür çıktı. Akşam namazının iki rekatını kıldık ardından hocanın arkasından tabure ile vurdu. Üçüncü rekatta hoca namazı bozdu. Biz de arkasından koştuk, kaçtı. Rahatsızmış, tedavi görüyormuş." diye konuştu.

        Öte yandan olay anı camideki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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