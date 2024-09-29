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        Manisa'da kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu

        Manisa'da ailesinin kayıp olduğunu bildirdiği kişi, park halindeki aracında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 00:22 Güncelleme: 29.09.2024 - 00:40
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        Manisa'da kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu
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        Manisa'da ailesinin kayıp olduğunu bildirdiği kişi, park halindeki aracında ölü bulundu.

        Polis, Yunusemre ilçesinde yaşayan ve ailesinin önceki gün kayıp ihbarında bulunduğu Tünay İkan'ı (60) arama çalışmalarını sürdürdü.

        İkan'a ait 64 BH 801 plakalı hafif ticari aracın Mesir Mahallesi 5129. Sokak'taki arsada park halinde olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

        Aracı kontrol eden polis, İkan'ı arka koltukta hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İkan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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