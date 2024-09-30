Manisa Alaşehir'de dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Serinyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale bugün de gün boyunca devam etti.
Sarp arazide etkili olan yangın, kontrol altına alındı.
Bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.
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