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        Manisa Alaşehir'de dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 19:44 Güncelleme: 30.09.2024 - 19:48
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        Manisa Alaşehir'de dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Serinyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale bugün de gün boyunca devam etti.

        Sarp arazide etkili olan yangın, kontrol altına alındı.

        Bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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