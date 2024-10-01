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        Manisa'da tırın çarptığı midibüsün devrilmesi araç kamerasınca görüntülendi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın çarpması sonucu devrilen midibüsün sürücüsü yaralandı, kaza araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:12 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:12
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        Manisa'da tırın çarptığı midibüsün devrilmesi araç kamerasınca görüntülendi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın çarpması sonucu devrilen midibüsün sürücüsü yaralandı, kaza araç kamerasınca kaydedildi.

        İzmir-Ankara E 96 kara yolunun Caferbey Mahallesi geçişinde Ş.G. (59) yönetimindeki 50 ET 059 plakalı tır, önünde seyreden A.A'nın (48) kullandığı 45 RJ 537 plakalı servis midibüsüne çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarpan midibüs, takla attı.

        Yaralanan ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan midibüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza, midibüsün önünde seyreden bir aracın arka kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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