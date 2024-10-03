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        Manisa'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 19:02 Güncelleme: 03.10.2024 - 19:02
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        Manisa'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, ilçede yaptıkları çalışmada D.Y'nin "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 21 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ile arandığını tespit etti.

        Yakalanan D.Y, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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