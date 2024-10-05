Demirci Belediye Başkanı Kara ilçedeki çalışmaları anlattı

Kara, atıl vaziyetteki meteoroloji binasını belediye sosyal tesisi yapmak için tadilat gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Üniversite caddemizi şehrimize yakışır bir şekilde prestij caddesi olarak sil baştan yenileyecek, ilçemizin cazibe merkezi haline getireceğiz." dedi.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezinde düzenlenen halk toplantısında konuşan Kara, şeffaf bir yönetim anlayışı ile hizmet verdiklerini söyledi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yerel seçim sonrası yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.