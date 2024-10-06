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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 18:13 Güncelleme: 06.10.2024 - 18:13
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Süleyman Bahadır, Güner Mumcu Taştan, Harun Reşit Güngör

        Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak (Dk. 55 Diallo), Cissokho, Efe Taylan Altunkara (Dk. 55 Kadir Kaan Yurdakul), Ramirez (Dk. 81 Kazım Can Kahya), Fofana (Dk. 81 Osuji), Wriedt (Dk. 68 Muhammed Enes Kiprit)

        Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber (Dk. 65 Fıratcan Üzüm), Mikail Okyar (Dk. 83 Jimmy Durmaz), Etobo (Dk. 46 Nalepa), Metehan Mimaroğlu, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Gökhan Altıparmak), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Yatabare), Djitte

        Gol: Dk. 30 Cissokho (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 1 Gameli, Dk. 90+3 Kazım Can Kahya (Manisa FK), Dk. 8 Etobo, Dk. 82 Djitte, Dk. 90 Jimmy Durmaz, Dk. 90+4 Alperen Babacan (Gençlerbirliği)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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