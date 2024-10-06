Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Bahadır, Güner Mumcu Taştan, Harun Reşit Güngör
Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak (Dk. 55 Diallo), Cissokho, Efe Taylan Altunkara (Dk. 55 Kadir Kaan Yurdakul), Ramirez (Dk. 81 Kazım Can Kahya), Fofana (Dk. 81 Osuji), Wriedt (Dk. 68 Muhammed Enes Kiprit)
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber (Dk. 65 Fıratcan Üzüm), Mikail Okyar (Dk. 83 Jimmy Durmaz), Etobo (Dk. 46 Nalepa), Metehan Mimaroğlu, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Gökhan Altıparmak), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Yatabare), Djitte
Gol: Dk. 30 Cissokho (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 1 Gameli, Dk. 90+3 Kazım Can Kahya (Manisa FK), Dk. 8 Etobo, Dk. 82 Djitte, Dk. 90 Jimmy Durmaz, Dk. 90+4 Alperen Babacan (Gençlerbirliği)
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