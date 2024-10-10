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        Manisa Kırkağaç'ta tarlada başlayan yangın ormana sıçradı

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:12 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:17
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        Manisa Kırkağaç'ta tarlada başlayan yangın ormana sıçradı
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Söğütalan Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada saat 12.40 sıralarında başlayan yangın, tarlanın bitişiğindeki ormanlık alana sirayet etti.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve 7 su ikmal aracı sevk edildi.

        Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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