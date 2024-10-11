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        Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 21:45 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:06
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        Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ege K'nin kullandığı 35 EA 8862 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Uncubozköy Mahallesi Kavşağı'nda motosikletli kurye Hasan Emre'nin (27) idaresindeki 35 BRP 612 plakalı motosiklete çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Emre'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil sürücüsü Ege K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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