CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon açılışına katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon açılışına katıldı.

Eşi Didem Özel ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na gelen Özel, oyun öncesinde yaptığı açıklamada, yoğun programına rağmen şehir tiyatrosunun sezon açılışına katılmak istediğini, Manisa'da herkesin gurur duyacağı kültür sanat etkinliklerinin düzenleneceğini söyledi.

Manisa'ya en kısa zamanda konser ve opera salonu kazandıracaklarını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Burada dünyaca ünlü sanatçıların gelip konser verdiği, gençlerle buluştuğu etkinlikler olacak. Yani belediyeciliğin sadece rant olmadığı esas belediyeciliğin gerçek rantının şehrin kültür, sanat ve sosyal hayatına katkı olduğunu gösterecek arkadaşlarımız. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İnsanların tüm sorunları ilgi alanımız içinde. Yoksullukla mücadele ediyoruz, sosyal yardımlar, öğrencilerin sorumluları, üniversite öğrencilerinin sorunları ama bir yandan da belediyeciliğin bir diğer tarafı da bu. Bu açıdan bu ilk gösterimde, ilk oyunda burada olmak bizim için çok kıymetli."