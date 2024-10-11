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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon açılışına katıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:28 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:28
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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon açılışına katıldı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon açılışına katıldı.

        Eşi Didem Özel ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na gelen Özel, oyun öncesinde yaptığı açıklamada, yoğun programına rağmen şehir tiyatrosunun sezon açılışına katılmak istediğini, Manisa'da herkesin gurur duyacağı kültür sanat etkinliklerinin düzenleneceğini söyledi.

        Manisa'ya en kısa zamanda konser ve opera salonu kazandıracaklarını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "Burada dünyaca ünlü sanatçıların gelip konser verdiği, gençlerle buluştuğu etkinlikler olacak. Yani belediyeciliğin sadece rant olmadığı esas belediyeciliğin gerçek rantının şehrin kültür, sanat ve sosyal hayatına katkı olduğunu gösterecek arkadaşlarımız. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İnsanların tüm sorunları ilgi alanımız içinde. Yoksullukla mücadele ediyoruz, sosyal yardımlar, öğrencilerin sorumluları, üniversite öğrencilerinin sorunları ama bir yandan da belediyeciliğin bir diğer tarafı da bu. Bu açıdan bu ilk gösterimde, ilk oyunda burada olmak bizim için çok kıymetli."

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile eşi Nurcan Zeyrek, ilçe belediye başkanları ve bazı milletvekillerinin de eşlik ettiği Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı eserini izledi.

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