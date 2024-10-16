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        Manisa'da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde FETÖ'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:27 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:27
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        Manisa'da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Kula ilçesinde FETÖ'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kula'da örgüt bünyesinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, ​​​​​​​Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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