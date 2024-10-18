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        Akhisar'da otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:20 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:27
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        Akhisar'da otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, C.D. (70) yönetimindeki 45 HB 6579 plakalı otomobil, Gördes yolu Su Deliği mevkisinde H.E'nin (63) kullandığı 45 YB 174 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki E.D. (68) yaralandı.

        Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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