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        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:37
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        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        İbrahim Can K. idaresindeki 35 BYZ 84 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Kula ilçesi geçişi Gökçeören Kavşağı'nda Alim Avcı'nın kullandığı 35 HN 288 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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