Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
İbrahim Can K. idaresindeki 35 BYZ 84 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Kula ilçesi geçişi Gökçeören Kavşağı'nda Alim Avcı'nın kullandığı 35 HN 288 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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