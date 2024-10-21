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        Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Yunan ekibi Peristeri'yi konuk edecek

        Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk 2 maçını kayıpsız geçen Manisa Basket, üçüncü müsabakasında yarın Yunanistan'dan Peristeri'yi ağırlayacak..

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:50
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        Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Yunan ekibi Peristeri'yi konuk edecek
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk 2 maçını kayıpsız geçen Manisa Basket, üçüncü müsabakasında yarın Yunanistan'dan Peristeri'yi ağırlayacak..

        Muradiye Spor Salonu'ndaki Manisa Basket-Peristeri maçı yarın saat 19.00'da başlayacak. Gruptaki ilk 2 maçını galip tamamlayan Manisa Basket, lider durumda bulunuyor.

        Grubun diğer karşılaşmasında İspanyol UCAM Murcia, Sırbistan'dan FMP'yi konuk edecek.

        Avrupa kupalarında 17. maçına çıkacak Manisa Basket, geride kalan 16 müsabakada 10 galibiyet ve 6 yenilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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