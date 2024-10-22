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        Manisa'da maden ocağındaki kazada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde, maden ocağında tavan çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:15 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:15
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        Manisa'da maden ocağındaki kazada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
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        Manisa'nın Soma ilçesinde, maden ocağında tavan çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Eğnez Mahallesi'ndeki maden ocağında gece saatlerinde tavan çökmesi yaşandı.

        Olayda işçiler Adem Balta (35) ile A.O.K. (25) yaralandı.

        Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Balta, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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