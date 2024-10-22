Basketbol Şampiyonlar Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Wojciech Liszka (Polonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Lorenzo Baldini (İtalya)
Manisa Basket: Brown 9, Echodas 19, Besson 17, White 10, Yunus Emre Sonsırma 7, Pickett 5, Mehmet Yağmur 5, Leon Apaydın 5, Ahmet Safa Yılmaz 2
Peristeri: Coffey 14, Poulianitis 9, Patton 4, Carberry 13, Eddie 13, Papas 11, Stavrakopoulos, Harris 9, Zougris 4
1. periyot: 21-23
Devre: 44-40
3. periyot: 62-57
Beş faulle çıkan: 38.08 Zougris ve 39.51 Papas (Peristeri)
MANİSA
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