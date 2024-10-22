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        Basketbol Şampiyonlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 21:00 Güncelleme: 22.10.2024 - 21:00
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Wojciech Liszka (Polonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Lorenzo Baldini (İtalya)

        Manisa Basket: Brown 9, Echodas 19, Besson 17, White 10, Yunus Emre Sonsırma 7, Pickett 5, Mehmet Yağmur 5, Leon Apaydın 5, Ahmet Safa Yılmaz 2

        Peristeri: Coffey 14, Poulianitis 9, Patton 4, Carberry 13, Eddie 13, Papas 11, Stavrakopoulos, Harris 9, Zougris 4

        1. periyot: 21-23

        Devre: 44-40

        3. periyot: 62-57

        Beş faulle çıkan: 38.08 Zougris ve 39.51 Papas (Peristeri)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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