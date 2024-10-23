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        Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 19:28 Güncelleme: 23.10.2024 - 19:42
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        Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        V.Ö.'nün (54) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen H.G. (40) idaresindeki otomobil, Soma-Savaştepe yolunun Yağcılı Mahallesi geçişinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobildeki yolculardan Şaban Çam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazaya karıştan araçlarda sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan ve sağlık ekiplerine teslim edilen biri ağır 3 yaralı hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan kazaya ilişkin otomobil sürücüsü V.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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