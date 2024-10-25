Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe girişinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

        Araçta 413 sikke, 33 gümüş renkli obje, 18 altın renkli obje, altın ya da gümüş olduğu değerlendirilen 4 yüzük ile çeşitli hayvan figürlerinin de aralarında yer aldığı tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 471 eşya ele geçirildi.

        Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        ABD'de seçim yarışı başa baş gidiyor!
        ABD'de seçim yarışı başa baş gidiyor!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"
        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

        Benzer Haberler

        Somaspor'un rakibi Nazillispor
        Somaspor'un rakibi Nazillispor
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Otomobil yolcu indiren minibüse çarptı: 7 yaralı
        Otomobil yolcu indiren minibüse çarptı: 7 yaralı
        Av tüfeğiyle başından vurulan 14 yaşındaki Muammer öldü
        Av tüfeğiyle başından vurulan 14 yaşındaki Muammer öldü
        Av tüeğiyle başından vurulan 14 yaşındaki Muammer öldü
        Av tüeğiyle başından vurulan 14 yaşındaki Muammer öldü
        Manisa'da tüfekle vurulan çocuk öldü
        Manisa'da tüfekle vurulan çocuk öldü