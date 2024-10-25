Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe girişinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

Araçta 413 sikke, 33 gümüş renkli obje, 18 altın renkli obje, altın ya da gümüş olduğu değerlendirilen 4 yüzük ile çeşitli hayvan figürlerinin de aralarında yer aldığı tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 471 eşya ele geçirildi.