Turgutlu'da bir firari hükümlü operasyonla yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan firari hükümlü Ö.Ö'nün (40) Ergenekon Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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