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        Turgutlu'da bir firari hükümlü operasyonla yakalandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 27.10.2024 - 14:31
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        Turgutlu'da bir firari hükümlü operasyonla yakalandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan firari hükümlü Ö.Ö'nün (40) Ergenekon Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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