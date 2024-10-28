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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 22:16 Güncelleme: 28.10.2024 - 22:16
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Barış Çiçeksoyu, Serdar Osman Akarsu

        Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal (Dk. 86 Kazım Can Kahya), Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Muhammet Enes Kiprit), Cissokho, Fofana, Diallo (Dk. 64 Hodzic), Ramirez (Dk. 64 Efe Taylan Altunkara), Osuji (Dk. 73 Wriedt)

        Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Nzaba, Metehan Mert, Mücahit Albayrak (Dk. 84 Eşref Korkmazoğlu), Jack, Laine, Mor Faye (Dk. 89 Oğuz Ceylan), Alper Karaman (Dk. 85 Ertuğrul İdris Furat), Pinchi (Dk. 76 Jair), Catakovic (Dk. 76 Fernandes)

        Gol: Dk. 39 Alper Karaman (Esenler Erokspor)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Laine, Dk. 63 Jack (Esenler Erokspor), Dk. 68 Hodzic (Manisa FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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