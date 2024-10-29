Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da fener alayında yürüdü, konser dinledi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında yürüdü, Fazıl Say ile Serenad Bağcan'ın konserini izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 22:01 Güncelleme: 29.10.2024 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da fener alayında yürüdü, konser dinledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında yürüdü, Fazıl Say ile Serenad Bağcan'ın konserini izledi.

        Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve protokol üyeleriyle Hakkı İplikçi Parkı'ndan başlatılan fener alayına katıldı.

        Gazetecilere açıklama yapan Özel, gün boyunca Ankara'daki törenlerde Cumhuriyet Bayramı coşkusuna şahitlik ettiğini, aynı coşkuyu memleketi Manisa'da da görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Türkiye'deki herkesin bugün Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla teröre en güçlü yanıtı verdiğini vurgulayan Özel, "2 gün önce bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmuştum. 'Terör bizi sindirmeye ve korkutmaya çalışıyor. Teröre karşı en güzel cevap, bu bayrama böyle yüksek bir katılımdır.' demiştim. Bugün Ankara'da yüzbinler, milyon oldu ve Anıtkabir'e aktı. Memleketim Manisa'yı da böyle görmek, benim için gurur verici. Hem bu ülkenin dışardaki düşmanları hem de Atatürk'ün emanetine gerekli saygıyı göstermeyen cumhuriyet düşmanları, en iyi cevabı bugün milletten aldılar. Türkiye, çok güçlü bir devlettir, yıkılmaz, dimdik ayaktadır. Ne teröre ne korkuya teslim olmayacağız." dedi.

        Özel ve beraberindekiler, fener alayının ardından beraberindekilerle Cumhuriyet Meydanı'nda Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın sahneye çıkacağı konser alanına geçti.

        Konser öncesi sahneye çıkarak Manisalıları selamlayan Özel, Türkiye'nin geçen hafta 5 canını terör saldırısında şehit verdiğini hatırlatarak, "Mitingler iptal edilsin, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edilsin' denildiğinde şunu söyledim. Hayır aksine, inadında yapacağız ve kutlayacağız. Türkiye'nin dışardaki düşmanları da görsün, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmayan cumhuriyet düşmanları da görsün. Ne terörden ne bir başkasından, ne terör ne korkuya teslim oluyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni ve memleketimizi çok seviyoruz." diye konuştu.

        Konuşmasının ardından Özgür Özel ve beraberindekiler, Fazıl Say ile Serenad Bağcan'ın konserini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Manisa'da Cumhuriyet'in 101. yılında 200 öğrenci zeybek oynadı
        Manisa'da Cumhuriyet'in 101. yılında 200 öğrenci zeybek oynadı
        Mübadiller, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir araya geldi
        Mübadiller, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir araya geldi
        Manisa'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Manisa'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Manisa FK'dan kötü seri
        Manisa FK'dan kötü seri
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Manisa Futbol Kulübü - Esenler Erokspor: 0-1
        Manisa Futbol Kulübü - Esenler Erokspor: 0-1