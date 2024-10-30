Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Suriye uyruklu A.A. ve H.E.M. gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Akhisar Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından DEAŞ'a finansman sağladığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

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