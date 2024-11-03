Manisa'da cirit heyecanı yaşandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cirit gösterisi sunuldu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cirit gösterisi sunuldu.
Turgutlu Selendililer Derneği tarafından Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı 2. Etabında "Cirit ve Keşkek Festivali" düzenlendi.
Halkoyunları gösterileri ve keşkek ikramının yapıldığı etkinlikte atlı cirit gösterisi katılımcılardan beğeni aldı.
Etkinliği Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, mahalle muhtarı ve çok sayıda vatandaş izledi.
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