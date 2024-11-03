Manisa'da cirit heyecanı yaşandı

Etkinliği Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, mahalle muhtarı ve çok sayıda vatandaş izledi.

Turgutlu Selendililer Derneği tarafından Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı 2. Etabında "Cirit ve Keşkek Festivali" düzenlendi.

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