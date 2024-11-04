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        Manisa'da mesir macununa AB'den coğrafi işaret sevinci

        Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan mesir macununun, daha geniş bir kitleye ulaşabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:47
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        Manisa'da mesir macununa AB'den coğrafi işaret sevinci
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        Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan mesir macununun, daha geniş bir kitleye ulaşabileceğini söyledi.

        Tanık, gazetecilere 3 yıl süren çabaların sonucunda mesir macununun tescillenmesinden duydukları mutluluğu anlattı.

        AB coğrafi işaretinin ürüne pazarlama ve tanıtım anlamında katkı sağlayacağını ifade eden Tanık, "Artık Manisa mesir macunu, bu belgeyle birlikte yaygınlaşacak. Kentimizin ve ülkemizin turizmine, tanınırlığına katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        Tanık, süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek, "3 yıla yakın bir zamandan beri çalışma yapılıyor. Türkiye'de AB'den coğrafi işaret tescili alan 28'inci ürün oldu. Bunlar çok önemli belgeler. Manisa mesir macunu bu tescille daha geniş bir kitleye ulaşabilecek." dedi.

        - Mesirin tarihçesi

        Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hasta olması sonrası Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak macun hazırlanır.

        Bu macunla şifa bulan Hafsa Sultan, macunun diğer hastalara da verilmesini, talebin artması üzerine ise kağıtlara sarılarak Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını ister.

        Mesir macunu, her yıl bahar geldiğinde düzenlenen ve UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, kentteki Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden şifa niyetiyle saçılıyor.

        Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu kullanılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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