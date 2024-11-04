Manisa'da mesir macununa AB'den coğrafi işaret sevinci

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan mesir macununun, daha geniş bir kitleye ulaşabileceğini söyledi.

Tanık, gazetecilere 3 yıl süren çabaların sonucunda mesir macununun tescillenmesinden duydukları mutluluğu anlattı.

AB coğrafi işaretinin ürüne pazarlama ve tanıtım anlamında katkı sağlayacağını ifade eden Tanık, "Artık Manisa mesir macunu, bu belgeyle birlikte yaygınlaşacak. Kentimizin ve ülkemizin turizmine, tanınırlığına katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Tanık, süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek, "3 yıla yakın bir zamandan beri çalışma yapılıyor. Türkiye'de AB'den coğrafi işaret tescili alan 28'inci ürün oldu. Bunlar çok önemli belgeler. Manisa mesir macunu bu tescille daha geniş bir kitleye ulaşabilecek." dedi. - Mesirin tarihçesi Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hasta olması sonrası Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak macun hazırlanır.