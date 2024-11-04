AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, partisinin Salihli ilçe kongresine katıldı, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Salihli'deki kongrede konuşan Yenişehirlioğlu, partisinin gücünü teşkilatlarından aldığını söyledi.

AK Parti'nin 22 yıldır milletin tayin ettiği istikamette yürüdüğünü ifade eden Yenişehirlioğlu, "Kurulduğu günden bu yana sıradan bir siyasi teşekkül olmamış aksine daima vizyoner ve yenilikçi bir yol izlemiştir." dedi.