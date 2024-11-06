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        Salihli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:14 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:29
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        Salihli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        B.C'nin kullandığı 45 ZC 1530 plakalı tır ile A.A. yönetimindeki 35 AIZ 004 plakalı otomobil, Şehit İlhan Varank Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Çarpışma sonucu otomobilin hurdaya döndüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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