Manisa'da sahte içki ürettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan 60 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan 60 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde kaçak şekilde alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın yapan ekipler, 3 bin 222 litre içki ile çok sayıda şişe ele geçirdi, R.Y'yi (60) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.