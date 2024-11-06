Manisa'da sahte içki ürettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Adrese baskın yapan ekipler, 3 bin 222 litre içki ile çok sayıda şişe ele geçirdi, R.Y'yi (60) gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde kaçak şekilde alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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