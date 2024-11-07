Manisa Spil Dağı'ndaki ağaçlar hazan rengine büründü

Doğaseverler, sonbahar mevsiminde kızıl ve sarının tonlarına bürünen bölgeye ilgi gösteriyor. Doğa yürüyüşü yapanlar, doğal terastan Manisa şehir merkezini de izliyor.

Dik vadilerin arasında irili ufaklı kanyonların bulunduğu 1517 rakımlı dağ, başta yılkı atları olmak üzere kuşlar, sansar, yaban domuzu, tilki ve çakal türlerine ev sahipliği yaparak, doğal yaşam alanı sağlıyor.

Şehrin hemen yanı başında yer alan Spil Dağı, kızılçamın yanı sıra karaçam, ardıç, meşe, çınar, ceviz, ıhlamur, kiraz ve kavak ağaçlarıyla çevrili bir coğrafyaya sahip.

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