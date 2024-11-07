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        Manisa Spil Dağı'ndaki ağaçlar hazan rengine büründü

        Manisa'da yer alan Spil Dağı Milli Parkı, sonbahar renkleriyle doğaseverleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:59
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        Manisa Spil Dağı'ndaki ağaçlar hazan rengine büründü
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        Manisa'da yer alan Spil Dağı Milli Parkı, sonbahar renkleriyle doğaseverleri ağırlıyor.

        Şehrin hemen yanı başında yer alan Spil Dağı, kızılçamın yanı sıra karaçam, ardıç, meşe, çınar, ceviz, ıhlamur, kiraz ve kavak ağaçlarıyla çevrili bir coğrafyaya sahip.

        Dik vadilerin arasında irili ufaklı kanyonların bulunduğu 1517 rakımlı dağ, başta yılkı atları olmak üzere kuşlar, sansar, yaban domuzu, tilki ve çakal türlerine ev sahipliği yaparak, doğal yaşam alanı sağlıyor.

        Doğaseverler, sonbahar mevsiminde kızıl ve sarının tonlarına bürünen bölgeye ilgi gösteriyor. Doğa yürüyüşü yapanlar, doğal terastan Manisa şehir merkezini de izliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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