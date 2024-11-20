Turgutlu'da sis yaşamı olumsuz etkiliyor
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis görüş mesafesini azalttı. Polis ekipleri, sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü kentte yapılar da sis bulutu altında kaldı.
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