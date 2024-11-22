Manisa'da evinde silah ve uyuşturucu bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan zanlılar R.K. (40), G.B. (30), T.Ö.(50) ve K.Ö'nün (40) jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Hacıhaliller, Yeşilköy, Kazım Karabekir ve Aynı Ali mahallelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 27 gram esrar, 28 sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 255 kilogram kaçak tütün, makaron dolum makinesi, 7 bin 400 boş makaron, 65 litre etil alkol ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.