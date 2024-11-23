Manisa'da kar yağışı etkili oldu
Manisa'nın Demirci ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
Sabah saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde kar yağışına dönüştü.
Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.
Kara yolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.
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