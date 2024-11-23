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        Manisa'da kar yağışı etkili oldu

        Manisa'nın Demirci ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:14 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:14
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        Manisa'da kar yağışı etkili oldu
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

        Sabah saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde kar yağışına dönüştü.

        Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

        Kara yolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

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